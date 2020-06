Torino, Ansaldi avvisa la Lazio: "Ci servono punti per la nostra classifica"

TORINO LAZIO ANSALDI - Contro il Cagliari è tornato in campo, ma non ha potuto evitare la sconfitta al suo Torino. Cristian Ansaldi è un calciatore fondamentale per i granata per la sua tecnica, ma anche per la personalità e il carisma che dimostra sempre in campo. Il suo recupero è importante per il tecnico Longo soprattutto ora che la classifica è meno pericolosa di dieci giorni fa. Nonostante il ko in Sardegna, i piemontesi mantengono sei punti di vantaggio sul Lecce e sperano di allungare per uscire definitivamente dalla lotta per non retrocedere. L'esterno ha parlato subito dopo il ko con i rossoblù della prossima sfida con la Lazio, un match duro che potrebbe però portare energie extra e voglia di fare bene per migliorare la posizione in graduatoria. Ecco le sue parole: "Adesso è fondamentale restare con la testa alta: martedì saremo di nuovo in campo contro una grande squadra come la Lazio, ma in un campionato così corto ogni partita ci deve dare gli stimoli e la forza per conquistare i punti che servono alla nostra classifica“.

SZOBOSZLAI, LE PAROLE DEL DS DEL SALISBURGO: "ANCORA NESSUN CONTATTO"

LAZIO, IL PUNTO INFERMERIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE