Torino, Cairo appoggia Rezza: "Ha ragione, impossibile riprendere il campionato"

Botta e risposta immediato tra Rezza e Diaconale sulla ripresa del campionato. Alla dichiarazione "da romanista" del professore dell'Istituto Superiore di Sanità, è seguita la replica del portavoce della Lazio. Una diatriba a cui si è aggiunta una terza persona: Urbano Cairo. Il presidente del Torino, probabilmente consapevole della stagione ormai naufragata del suo club, si è sempre schierato per la non ripresa del campionato. E così ha deciso, ai microfoni dell'Ansa, di appoggiare a cuore aperto il pensiero di Rezza: "Ha ragione il professor Rezza, riprendere a giocare il campionato a fine maggio è impossibile. Oggi ha parlato un uomo di scienza, e ha detto una cosa che io sostengo da tempo semplicemente perchè ho una certa dimestichezza con i numeri. Con la situazione attuale, non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo. Purtroppo. E sottolineo il purtroppo, visto che oltre al Torino ho la Gazzetta dello Sport e dunque avrei interesse a che si riprendesse, per motivi evidenti". La Lazio, seconda in classifica, ha tutte le motivazioni del caso per riprendere una stagione che può avere ancora molto da dire. Ovviamente in piena sicurezza e nel rispetto delle normative. Il Torino non può certo sognare in grande, quindicesimo in classifica e a due punti dalla zona retrocessione. Punti di vista, quello che conta è uscire dall'emergenza Coronavirus e, perchè no, sperare nella ripresa del campionato.

Calciomercato Lazio, Parisi obiettivo concreto: ecco la situazione

Coronavirus, la Roma 'rompe' la quarantena: allenamento al parco di Casal Palocco - VIDEO