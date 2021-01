Torino, dopo Giampaolo a rischio anche Vagnati: idea Ventura dt

Il campionato del Torino fin qui è stato veramente disastroso. Penultimo posto in classifica con 13 punti e il Crotone fanalino di coda a una sola lunghezza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com l'esonero di Marco Giampaolo è praticamente cosa fatta, con il successore che sarà Davide Nicola. La rivoluzione di Urbano Cairo però potrebbe non fermarsi al solo allenatore: anche il direttore sportivo Davide Vagnati sarebbe a rischio. In caso di ribaltone totale il ruolo sarebbe ricoperto da Emiliano Moretti con Giampiero Ventura direttore tecnico.

