Torino - Fiorentina, Cairo senza parole: "È stato peggio di Di Bello"

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Lazio - Milan, anche Torino - Fiorentina ha lasciato più di qualche dubbio e polemica dopo il triplice fischio. La direzione di Marchetti (un'espulsione e un gol annullato, su tutti) non è piaciuta per niente alla formazione di granata, che più volte si è lamentata in campo. Nel post partita, il presidente Urbano Cairo ha commentato con i media presenti gli episodi del match terminato 0-0, citando anche l'arbitro Di Bello e il suo operato dell'Olimpico. Ecco le dichiarazioni a riguardo: "Errori arbitrali? Non è il primo… Ormai è inutile commentare, si è visto tutto. Peggio di Di Bello? Ce l’abbiamo fatta… Zapata ha avuto un trattamento incredibile, falli uno dietro l’altro, e poi quello è un gol che o non concedi oppure non ti fai richiamare: lui era a un passo, ma non voglio parlare ancora di arbitri. Ci hanno tolto un mare di punti".