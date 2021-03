Torino, il legale Chiacchio: "Le ragioni dei granata fondate, la gara va disputata!"

Nessuna sentenza e verdetto rinviato in merito al ricorso della Lazio per il 3-0 a tavolino per il match contro il Torino. Il legale dei granata Chiacchio ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il dibattimento su Lazio-Torino è durato un'ora, al termine della discussione il Presidente Sandulli ci ha comunicato che sentenza e motivazione saranno resi noti nei prossimi giorni. Il Torino ha provato documentalmente ed esaustivamente che non poteva derogare dalle disposizioni effettive della Asl. Le ragioni del Torino sono fondate: la gara va disputata! La vicenda legata a Juventus-Napoli è storia a parte, la controparte non si costituì dinanzi al giudice sportivo o negli altri gradi di giustizia sportiva. Sono convinto della bontà d'azione del Torino. L'Asl fa le sue valutazioni: le società che hanno una prescrizione restrittiva non possono affrontare una trasferta. Ora non ci resta che attendere la sentenza con le motivazioni".

