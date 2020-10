Torino - Lazio, scelto l'arbitro della sfida: i precedenti

Domenica alle 15:00, (in attesa dei responsi sui tamponi e di eventuali decisioni della società), la Lazio affronterà il Torino in trasferta per la sesta giornata di Serie A. Il match sarà diretto da Daniele Chiffi. Gli assistenti saranno Tegoni e Pagliardini. Quarto uomo Prontera, mentre al VAR ci saranno Massa e Alassio.

Torino-Lazio: Chiffi

Tegoni – Pagliardini

IV: Prontera

Var: Massa

AVAR: Alassio

I PRECEDENTI - Il fischietto veneto ha arbitrato la Lazio 4 volte. Il bilancio con i biancocelesti è più che positivo, fatto di 3 vittorie e 1 sola sconfitta. L'ultimo match dove l'arbitro di Padova ha diretto i capitolini risale al 20 gennaio scorso: gara interna dei biancocelesti vinta per 5-1 contro la Samp.

Pubblicato il 29/10/2020

