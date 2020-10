Torino, positivi al Covid-19 un calciatore e due membri dello staff: il comunicato

Tre casi di positività al Covid-19 nel Torino. Si tratta di un calciatore della prima squadra e due membri dello staff, completamente asintomatici. La squadra di Giampaolo, che affronterà domenica il Cagliari, è in isolamento. I tre nuovi casi si aggiungono a quelli riscontrati nella Primavera nei giorni precedenti. A dare la notizia lo stesso club, con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”, conclude la nota.

