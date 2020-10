Torino, un altro giocatore positivo al Covid-19 nel gruppo squadra

Si aggiunge un altro giocatore alla lista dei positivi al Covid-19 della Serie A, il secondo per quanto riguarda il Torino. Anche in questo caso il club granata non ha comunicato il nome del calciatore in questione, annunciandone l'asintomaticità e il conseguente isolamento con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il Torino Football Club comunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, completamente asintomatico, è già stato messo in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli sanitari. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita".

LAZIO, TUTTOSPORT: LOTITO PENSA AD ALLEGRI

FARES E MURIQI UNICHE NOTE POSITIVE CONTRO LA SAMP

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE