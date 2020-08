Torna la Champions League: il programma delle gare di oggi

Dopo circa 150 giorni ritorna la Champions League. Questa sera, ore 21:00, vanno in scena due match di ritorno degli ottavi di finale. In campo Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid. I bianconeri vogliono ribaltare la sconfitta 1-0 dell’andata. All’Allianz Stadium di Torino serve la partita perfetta a Sarri per sbarazzarsi dei francesi e continuare la corsa in Champions. Nell’altra gara, il Manchester City di David Silva ospita il Real Madrid per quella che può essere considerata una finale anticipata. All’andata i Citizens hanno espugnato 2-1 il Bernabeu. Serve un miracolo ai Blancos per passare il turno. Chi passa tra le due affronta proprio la vincente di Juventus-Lione ai quarti di finale.

