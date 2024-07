Trapani, il pres. Antonini: "La Lazio è il mio primo amore. Continuerò a tifare"

Nel post gara dell'amichevole tra Lazio e Trapani, il presidente granata Valerio Antonini ha parlato ai microfoni ufficiali del club siciliano. Queste le sue parole sulla giornata vissuta allo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore: "Giornata emozionante. Il cuore storico, la mia vita è unita a quello che oggi è il mio presente. C'è grande soddisfazione, abbiamo visto la squadra già in condizione incredibile. Abbiamo retto benissimo. Il 3-1 è stato un errore, abbiamo concesso pochissimo. Siamo a buon punto. Bene l'allenatore. Tutto procede nella direzione giusta, questa partita ci lascia con davvero grandi principi e propositi per tutto l'anno".

"Bellissima figura. Siamo stati accolti molto bene, ringraziamo la Lazio, tutta la società e il presidente Lotito. Per me è stato un grande onore sfidare i miei eroi che tifo e che continuerò sempre a tifare. Il primo amore non si scorsa mai. La nostra squadra può fare un grande campionato. Tutti si aiutavano e si sacrificavano. Tutto molto bene, mi ha colpito tanto il secondo tempo il lavoro di Udoh in avanti e il fisico di Zuppel che ha tenuto testa a un campione come Romagnoli.