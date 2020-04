Trezeguet: "I più cattivi? Couto e Mihajlovic". Siparietto con Marchegiani e Di Canio

Al Club di Sky Sport è intervenuto l'ex attaccante David Trezeguet. Alla domanda sulla coppia di difensori più cattivi incontrata in carriera, la risposta è stata: "La coppia di difesa più cattiva, con simpatia perché li conosco bene, era composta da Fernando Couto e Mihajlovic. Una coppia pallone, no pallone e parole". A questo punto interviene Luca Marchegiani, ex compagno di Couto e Mihajlovic alla Lazio: "Ce l'avevo io davanti. Sinisa era tecnico perché è diventato difensore, anche Fernando sapeva giocare, ma avevano uno spirito diciamo pugnace". Sorriso anche da parte di Di Canio che fa il segno 7 con le mani: "Con Couto erano 7 risse a settimana tra allenamenti e partita".

