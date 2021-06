Ucraina - Austria, fuori Baumgartner: a rischio per gli eventuali ottavi

L'Austria è momentaneamente in vantaggio per 1-0 contro l'Ucraina nella terza giornata del girone C di Euro 2020. La partita interessa da vicino l'Italia perché la vincitrice affronterà gli azzurri a Wembley sabato alle 21 (e in caso di pareggio l'Ucraina). Il gol del vantaggio per la squadra austriaca l'ha segnato Baumgartner che poi è stato costretto a lasciare il campo per infortunio, sostituito da Schopf. Brutto colpo subito in uno scontro di gioco che lo mette a rischio per gli ottavi qualora la sua Nazionale staccasse il pass.

