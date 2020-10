Ucraina, senza portieri a causa del Covid: Shevchenko convoca il preparatore

Senza portieri a causa del Covid. L'Ucraina di Shevchenko si è ritrovata in emergenza, costretta a fare a meno dei portieri Lunin e Pankiv, entrambi positivi al Coronavirus. Ecco che il ct ha dovuto fare di necessità virtù, convocando per l'amichevole con la Francia uno dei suoi assistenti, il preparatore dei portieri Oleksandr Shovkovskiy. Ritiratosi nel 2016, Shovkovskiy, (ex Dinamo Kiev), sembra essere rimasto in ottima forma, e farà da secondo a Bushcan. Tutto grazie ai regolamenti Uefa, i quali permettono di includere nelle liste dei giocatori convocati, giocatori non professionisti ma cittadini del paese rappresentato dalla squadra.

Calciomercato, Sabiri e l'agente spiegano i motivi del 'no' alla Lazio: "Non è stato facile..."

Fiorentina, Commisso sull'addio di Chiesa: "Non mi ha ancora chiamato. Sono deluso"

TORNA ALLA HOME PAGE