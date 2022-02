Ucraina, Zelensky attacca Draghi: "La prossima volta per parlare con lui sposterò l'agenda di guerra"

TUTTOmercatoWEB.com

Sono ore drammatiche questa per l'Ucraina e per Kiev. Nella Capitale sono arrivati i russi dopo l'invasione perpetrata ieri da parte di Putin. Questa mattina Mario Draghi ha conferito sul tema alla Camera ma una sua frase ha infastidito e non poco il presidente ucraino Zelensky...

