Udinese, Brenner: "Speriamo di vincere. La Lazio si può fermare..."

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi passi da Udinese - Lazio, secondo turno di campionato per i biancocelesti, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Brenner Souza da Silva: "Torniamo a giocare in casa, dobbiamo essere più offensivi e speriamo di vincere. Come fermare la Lazio? Ci siamo allenati in questa settimana su questo, il mister ci ha aiutato a controllare la palla ed essere più offensivi".