Udinese, la Dacia Arena diventa ateneo per un giorno: 1000 lauree celebrate nello stadio

Per un giorno, gli Ultras sono stati sfrattati dalla Curva Nord, culla del tifo dell'Udinese, e hanno fatto posto alla proclamazione di 1.000 laureati dell'Università di Udine, in una cerimonia che ha visto la partecipazione complessiva di circa 6000 persone, ospitate prevalentemente nella Tribuna centrale della Dacia Arena. Si è trattato di un protocollo in tutto simile a quanto accade nei college americani. In questo modo - spiegano i promotori dell'iniziativa - si è posto rimedio a un anno e mezzo di proclamazioni avvenute soltanto da remoto a causa della pandemia, senza poter condividere la gioia con amici e parenti. Durante la cerimonia, tutte le laureate e i laureati, seduti inizialmente in Curva Nord, hanno sfilato dapprima attorno al terreno di gioco dello stadio, per poi essere proclamati, dinanzi ai propri parenti e amici, ospitati nella tribuna centrale.

"Come Club abbiamo sempre sottolineato come la Dacia Arena sia uno stadio funzionale - ha sottolineato il direttore generale di Udinese Calcio Franco Collavino - poter celebrare le lauree di migliaia di studenti è un qualcosa di non previsto ma proprio per questo è doppiamente bello. È bello perché la Dacia Arena si sta confermando sempre di più come punto di riferimento per il territorio e la comunità. Solo pochi mesi fa abbiamo istituito un Hub Vaccinale in Curva Nord. Oggi ci troviamo a celebrare un migliaio di neo dottori che hanno l'opportunità di festeggiare la loro laurea non solo in Dad".

Figc, Gravina risponde a Lotito: "A lui piacciono le sfide, per noi vige ancora la squalifica"

Figc, Gravina sugli stadi: "100% di capienza? Non facciamolo diventare indispensabile"

TORNA ALLA HOMEPAGE