Udinese - Lazio, il sostegno di Luiz Felipe non manca mai: "Andiamo, famiglia" - FOTO

In occasione dell'ennesima gara saltata, Luiz Felipe, alle prese ancora con il recupero post-operatorio, ha fatto comunque arrivare il proprio sostegno alla squadra. Il brasiliano, pronto a iniziare l'ultima parte di lavoro per poter finalmente tornare a disposizione di Inzaghi, ha pubblicato su Instagram uno scatto fatto alla televisione con il match tra Udinese e Lazio in onda, per poi aggiungere: "Andiamo, famiglia".

