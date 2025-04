Uefa, al via la vendita dei tagliandi per le finali delle Coppe Europee: info e prezzi

TUTTOmercatoWEB.com

La Champions, l'Europa e la Conference League sono alle battute finali e la Uefa ha dato il via alla vendita dei biglietti per le rispettive finali, esclusivamente sul sito della Federcalcio europea e proseguirà fino alle 11 (orario italiano) dell'11 aprile. Come negli anni precedenti, la maggior parte dei biglietti è destinata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico. I biglietti per il pubblico generico non saranno venduti per ordine di arrivo, ma tramite un sorteggio che verrà effettuato al termine del periodo di candidatura. I tagliandi disponibili nella categoria "Fans Firts", si legge su Calcio e Finanza, saranno riservati ai sostenitori delle squadre che disputeranno le tre finali.

Nel dettaglio, la finale di Europa League si disputerà il 21 maggio alle 21 allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna. 41.000 su 49.600 sono i biglietti disponibili per i tifosi e il pubblico generale. I team che arriveranno al traguardo avranno a disposizione 15.000 tagliandi ciascuno, i restanti saranno in vendita sul portale UEFA. Inoltre, ogni richiedente potrà acquistare fino a 4 tickets nella categoria di prezzo assegnata.

Prezzi dei biglietti:

Fans First (riservati ai tifosi delle squadre): €40

Categoria 3: €65

Categoria 2: €160

Categoria 1: €240

I biglietti per spettatori disabili costano €40 e includono un biglietto omaggio per un accompagnatore.

Per la Champions, la finale si disputerà il 31 maggio alle 21 alla Football Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Il totale dei biglietti disponibili per tifosi e pubblico generale sarà di 38.700 su 64.500. Di seguito i prezzi: Fans First (riservati ai tifosi delle squadre): €70; Categoria 3: €180; Categoria 2: €650; Categoria 1: €950.

