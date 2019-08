UEFA, corso per non sperperare i soldi: insegna l'ex Lazio Mendieta

Calciatori in bancarotta? Ci pensa Gaizka Mendieta. L’ex calciatore della Lazio è uno dei volti del programma UEFA per evitare che i calciatori vadano in difficoltà economica. Il suo lavoro? Quello di insegnare come gestire al meglio i propri soldi guadagnati in anni e anni di carriera. Lo spagnolo, che sarà anche ambasciatore del prossimo Europeo, è Investitore in un'azienda di ristorazione. All’inizio si è fatto aiutare dai propri genitori, papà calciatore e mamma imprenditrice, ora è un noto imprenditore. Quest'estate l'Uefa ha deciso di prevenire queste vere e proprie sciagure, istituendo il Financial Management Training, un programma che punta a formare i calciatori professionisti nella gestione delle proprie finanze. Mendieta sarà aiutato da Daniel James, ex portiere della nazionale inglese, oggi Dj.

