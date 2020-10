UEFA, deciso il taglio dei premi per Champions e Europa League

Il coronavirus che ormai da poco meno di un anno ha cambiato il mondo intero ha colpito qualsiasi settore della produzione e tra questi anche il mondo del calcio. Stadi chiusi, stop di mesi a campionati nazionali e competizioni europee, meno introiti dei diritti televisivi. Tutto questo ha portato ad una perdita importante in ambito economico che la Uefa ha deciso si fronteggiare operando alcuni tagli sui premi destinati ai club per le partecipazioni a Champions e Europa League. Secondo quanto riportato dal Times la Uefa ha appunto deciso di spalmare il tutto su cinque anni e ha già avvisato in merito le 55 federazioni affiliate. Ad esempio i club inglesi vedranno tagli del 4% per ognuna delle cinque stagioni che verranno.

