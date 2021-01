Uefa, la classifica delle italiane in Champions League: la posizione della Lazio

La Uefa ha stilato la classifica virtuale delle squadre italiane sulla base dei risultati ottenuti in Champions League dal 1992, anno dell'introduzione del nuovo format, a oggi. La graduatoria è stata redatta assegnando 2 punti per ogni vittoria e 1 punto per ogni pareggio ottenuto in tutte le gare disputate da ogni club. Sono 9 le squadre di Serie A che hanno partecipato almeno una volta alla fase a gironi del torneo a partire da quella stagione. Tra queste al primo posto troviamo la Juventus con 258 punti, seguita dal Milan (che ha vinto più trofei di tutte, 3) a 197. Quinto posto per la Lazio con 53 punti. Di seguito la classifica completa.

Juventus 258 punti

Milan 197 punti

Inter 142 punti

Roma 97 punti

Lazio 53 punti

Napoli 47 punti

Fiorentina 30 punti

Atalanta 17 punti

Parma 7 punti

Udinese 5 punti