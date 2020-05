UFFICIALE - Bayern Monaco, Klose assistente di Flick: "Step importante"

Una nuova avventura inizia per Klose, uno degli ex Lazio più amati di sempre. Ora c'è l'ufficialità, il tedesco ha firmato con il Bayern Monaco un contratto fino a giugno del 2021, sarà assistente personale del tecnico Hansi Flick. Una notizia trapelata nei giorni scorsi, prima di Pasqua il tecnico del club bavarese aveva proposto a Klose di ricoprire questo ruolo. Dopo un'attenta riflessione, l'ex biancoceleste ha deciso di accettare. Queste le sue parole al sito ufficiale dei bavaresi: "Mi sento bene e non vedo l'ora di iniziare. Io e Flick ci conosciamo molto bene fin da quando giocavamo insieme in Nazionale, ci fidiamo reciprocamente sia a livello personale che professionale. Per me questo è un passo avanti nella carriera da allenatore. Spero con la mia esperienza di dare un contributo importante affinché il club raggiunga gli obiettivi prefissati".

️ Miroslav #Klose: "Es fühlt sich sehr gut an, ich freue mich unheimlich auf die Aufgabe. Hansi #Flick und ich kennen uns seit unseren gemeinsamen Jahren bei der deutschen Nationalmannschaft sehr gut, wir vertrauen uns sowohl fachlich als auch menschlich." #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) May 7, 2020

