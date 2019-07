UFFICIALE - Calciomercato, Hurtado è un nuovo calciatore del Boca

Jan Hurtado è ufficialmente un calciatore del Boca Juniors. Il suo nome era stato accostato ad alcune squadre italiane, tra cui la Lazio che però non ha voluto puntare sulla giovane scommessa del calcio sudamericano, soprattutto in virtù del fatto che Caicedo rimarrà quasi sicuramente a Roma. Chi invece ci ha provato seriamente è il Genoa che era arrivato a un passo dal calciatore. L'attaccante ex Gimnasia però ha scelto il Boca e continuerà quindi la sua avventura calcistica in Argentina.

