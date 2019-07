Calciomercato Lazio, Hurtado a un passo dal Genoa. Il Gimnasia: "Accettata offerta"

Jan Hurtado, classe 2000 del Gimnasia La Plata, è un nome che la Lazio ha seguito in queste fasi di calciomercato. Negli ultimi giorni sembrava che il giocatore avesse trovato un accordo con il Boca Juniors, con tanto di visite mediche fissate. Invece c'è stato un colpo di scena. Il club ha infatti emesso un comunicato con il quale ha confermato di aver ricevuto e accettato l'offerta avanzata dal Genoa: "Il club del Gimnasia La Plata comunica di aver ricevuto una offerta formale da parte del Genoa per il trasferimento a titolo definitivo di Juan Carlo Hurtado, che è stata accettata in generale. Questa offerta è stata trasferita ai suoi rappresentanti per la loro valutazione ed eventualmente per stabilire i termini del contratto professionale con il giocatore. Una volta terminate le negoziazioni, il club comunicherà ai suoi associati tutti i dettagli". Il contratto di Hurtado con la società sudamericana scade nel 2023. Dopo essere stato nel mirino di Lazio, Sampdoria e Boca Juniors, alla fine sembra essere sul punto di trasferirsi al Genoa.

