UFFICIALE - Calciomercato Lazio: Abukar Mohamed in prestito al Karpaty

Abukar Mohamed lascia la Lazio dopo due anni e approda al Karpaty Lviv in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista finlandese, reduce da un'ottima stagione in Primavera 2, classe 1999, aveva già giocato quest'anno da fuoriquota e non rientrava nel progetto tecnico di Inzaghi. Per questo si è deciso di dargli un'opportunità comunque importante perché Abukar giocherà nella massima serie ucraina. A darne informazione è il Karpaty tramite i propri profili social: "Il centrocampista centrale Abukar Mohamed, giocatore finlandese di origine somala, arriva in prestito ai biancoverdi. La durata del prestito è di un anno con diritto di riscatto".