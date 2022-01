UFFICIALE - Calciomercato, Nani è un nuovo giocatore del Venezia: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - Il Venezia ha annunciato l'acquisto di Nani. Il portoghese ha firmato un contratto di diciotto mesi con i lagunari e torna in Italia dopo l'esperienza alla Lazio del 2017/18. Questo il comunicato dei veneti: "Venezia FC comunica che in data odierna l'attaccante classe 1986 Nani ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2022/23". Il club veneto ha poi riassunto la carriera del numero 7 tra Manchester United, Sporting Lisbona, Valencia e l'esperienza in MLS.

Luis Nani è sempre più vicino al suo ritorno in Serie A. Dopo l’avventura con la maglia biancoceleste l'esterno offensivo si prepara ad affrontare la sua nuova esperienza nella massima serie vestendo la maglia del Venezia. Era stato annunciato un contatto tra l'entourage del calciatore e il club dei lagunari e, dopo l’incontro di stamattina, la trattativa sembra essere conclusa. Lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha annunciato che nel pomeriggio il portoghese si sottoporrà alle visite mediche e prenderà parte al primo allenamento.

