UFFICIALE - Champions League, la finale "spostata" a Parigi: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 10.55 - Immediata è arrivata la conferma da parte della Uefa, che ha ufficializzato sui propri canali lo spostamento della sede della finale di Champions League: "La finale di UEFA Men's Champions League 2021/22 si sposterà da San Pietroburgo allo Stade de France di Saint-Denis. La partita si giocherà come inizialmente previsto sabato 28 maggio alle 21:00 CET".

L'Uefa ha deciso di spostare la fiale di Champions League di questa stagione a Parigi. Secondo quanto riporta il New York Times, la sfida, che si sarebbe dovuta disputare a San Pietroburgo, si giocherà allo Stade de France. La decisione è arrivata, ovviamente, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La Uefa ha deciso che sposterà anche la sede di tutte le gare dei tornei che controlla che avrebbero dovuto esser giocate in Russia e in Ucraina, sia che coinvolgessero club o squadre nazionali. Al momento, ciò riguarda solamente una partita di club: la prossima dello Spartak Mosca in Europa League.

Negli ultimi giorni, la Uefa era stata ampiamente sollecitata da funzionari britannici per il trasferimento della finale di Champions a Londra. Tuttavia, l'idea sarebbe stata rapidamente respinta: Parigi è sembrata esser il miglior candidato per sostituire San Pietroburgo. Questo anche in virtù del fatto che non ospitava la finale di Coppa dal 2006 e che la Francia detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Nella giornata di ieri, il numero uno della Uefa, Ceferin, si sarebbe recato nella capitale francese per finalizzare l'accordo con Macron. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore.

