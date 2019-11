UFFICIALE - Empoli, esonerato Bucchi: panchina affidata a un ex Lazio

Diciassette punti in dodici giornate per un deludente decimo posto. L'Empoli ha voglia e ambizione di tornare subito in Serie A, per questo il cammino registrato da Cristian Bucchi in questo inizio di stagione non poteva risultare sufficiente. Dunque si cambia, da un ex attaccante all'altro. Approfittando della sosta, la società toscana ha riflettuto e affidato la guida tecnica a Roberto Muzzi. Cresciuto nella Roma, Muzzi ha cambiato diverse casacche prima di passare anche alla Lazio, la sua squadra del cuore, dal 2003 al 2005. Quella all'Empoli si tratterà della sua avventura d'esordio come primo allenatore. Muzzi ha infatti allenato le giovanili della Roma (dove, tra l'altro, ha svolto anche il ruolo di vice di Andreazzoli il 26 maggio) prima di diventare secondo di Stramaccioni al Panathinaikos e allo Sparta Praga, e tornare collaboratore di Andreazzoli nelle sue avventure con Empoli e Genoa.

