UFFICIALE - Falcone è un nuovo giocatore del Lecce. La Lazio...

Wladimiro Falcone era stato accostato alla Lazio come possibile pedina di scambio per Provedel, ma il portiere si è trasferito al Lecce.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'accordo era stato già trovato, mancavano gli ultimi dettagli prima della firma, arrivata in queste ore. Wladimiro Falcone è un nuovo giocatore del Lecce. Il portiere romano era finito nel mirino dello Spezia come possibile sostituto di Provedel, tanto che la Lazio aveva pensato a lui come pedina di scambio per arrivare al portiere ligure. La trattativa, però, non è mai arrivata fino in fondo e ora Falcone ha scelto la strada che porta in Puglia. Questo il comunicato del club giallorosso per comunicare l'acquisto del calciatore:

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Wladimiro Falcone e Kristoffen Askildsen dall’U.C. Sampdoria. I giocatori saranno lunedì a Lecce per le visite mediche”.