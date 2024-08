UFFICIALE | Germania, Neuer lascia: "Ora il momento giusto per fare questo passo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuel Neuer ha deciso di dire addio alla Nazionale tedesca dopo 124 partite giocate e un mondiale vinto nel 2014. Il portiere del Bayern Monaco ha comunicato la notizia con un post pubblicato su Instagram: "Mercoledì ho comunicato la mia scelta a Julian Nagelsmann in una conversazione fiduciosa e riconoscente. Dopo lunghe e intense discussioni con la mia famiglia e i miei amici, ho deciso di concludere la mia carriera in Nazionale. Tutti quelli che mi conoscono sanno che questa decisione non è stata facile per me. Mi sento molto bene fisicamente, sarei stato anche molto interessato ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Allo stesso tempo, sono convinto che ora sia il momento giusto per fare questo passo e concentrarsi completamente sull'FC Bayern Monaco in futuro".