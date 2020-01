UFFICIALE - Oddo non è più l'allenatore del Perugia: il comunicato

Si chiude un'altra avventura sfortunata per Massimo Oddo. L'ex Lazio, rimasto nel cuore dei tifosi biancocelesti, è stato appena esonerato dal suo ruolo di allenatore del Perugia. Fatale l'ottavo posto degli umbri in Serie B, partiti con mire di promozione e rimasti impantanati nelle ultime posizioni play-off. E a soli 7 punti dalla zona retrocessione, frutto di una classifica molto corta. Questo il comunicato dei biancorossi: “A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Massimo Oddo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l’impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il proseguo della carriera. A breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra”. Il nome più caldo per sostituirlo è quello di Serse Cosmi.

