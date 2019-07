UFFICIALE - Tomiyasu sbarca in Italia: nuovo difensore del Bologna - FT

Altro colpo di calciomercato del Bologna, scatenato in questa prima fase. Dopo i riscatti di Orsolini, Soriano e Sansone e gli acquisti di Denswil e Skov Olsen, è la volta di Tomiyasu. Il difensore classe '98 della Nazionale giapponese arrivato dal Sint-Truiden, ha firmato un contratto di 5 anni. Di lui si era parlato anche in ottica Lazio, ma i biancocelesti hanno in mente altri obiettivi per il pacchetto arretrato. Curioso il video con cui il club rossoblù ha ufficializzato su Twitter l'acquisto, che riporta alla mente il cartone animato Holly e Benji.

