UFFICIALE - Welbeck è un nuovo giocatore del Watford

CALCIOMERCATO LAZIO - Danny Welbeck è un nuovo calciatore del Watford. L'attaccante inglese, svincolatosi dopo l'esperienza all'Arsemnal, rimane in Premier e ha firmato un triennale con il club dell'Hertfordshire. L'annuncio è arrivato tramite un video sui canali ufficiali della società del presidente Pozzo. Nelle scorse settimane il giocatore era stato accostato anche alla Lazio. Più una suggestione e una voce proveniente dall'Inghilterra che non ha mai trovato riscontri. Welbeck prosegue così la sua carriera in Premier League e proverà a rilanciarsi con gli Hornets.

