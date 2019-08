Ujkani: "Berisha è forte, può dare tanto a questa Lazio"

Inzaghi sta preparando la Lazio per la stagione che verrà: ogni giocatore può essere indispensabile per il suo scacchiere. Tra questi, anche Berisha ha voglia di riscatto dopo un'annata negativa con l'aquila sul petto, complici i numerosi infortuni. Il suo connazionale Samir Ujkani, ex Palermo, ha parlato del biancoceleste ai microfoni di TMW: "L'anno scorso ha avuto qualche infortunio. Può fare bene, è forte e ha esperienza: può dare tanto alla Lazio".

