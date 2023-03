Ultras Lazio, il comunicato: "Basta nascondersi, la Champions League è..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Sulla scia dell'euforia per il derby vinto, la pagina ufficiale de La Voce della Nord ha riportato un nuovo comunicato degli ultras biancocelesti che lanciano un forte segnale alla società e ai giocatori, al fine di cercare di centrare tutti insieme l'importantissimo obiettivo della qualificazione in Champions League. Ecco cosa recita la nota:

"Tutti uniti fino alla fine, senza scuse o alibi. Che nessuno pensi di usare la Curva Nord a proprio favore per interesse. Società, allenatore e calciatori remino tutti dalla stessa parte.

Ora basta nascondersi: la Champions League è alla nostra portata. Non ci siamo mai identificati in giocatori, allenatori, presidenti, ma sempre e solo davanti al nostro simbolo: la maglia e l'aquila sul petto.

Per questo motivo per noi non c'è spazio per lotte interne, dinamiche che non ci interessano. Ognuno faccia la sua parte, senza pensare ai propri interessi e dia il massimo per la S.S.Lazio 1900. A giugno tireremo le somme..."