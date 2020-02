Una Lazio a trazione anteriore: gli straordinari numeri

La Lazio di Simone Inzaghi è un caterpillar. Una stagione pazzesca quella dei biancocelesti che schivano gli ostacoli e gli avversari come birilli. Le aquile giocano bene e sanno divertire. Caratteristiche importanti per un club che ha dimostrato anche di saper soffrire e di vincere anche con la testa. Un dato fa capire la mole di gioco espressa da Immobile e compagni. I capitolini hanno portato ben 850 attacchi nell'area avversaria. L'Atalanta, seconda nella speciale classifica, è ferma a 550. Ben 300 attacchi in meno per una squadra, quella bergamasca, elogiata per il gioco spumeggiante e che attualmente detiene il miglior attacco del campionato. Numeri e statistiche che devono far riflettere e che fanno capire cosa sta realizzando mister Inzaghi. Semplicemente chapeau.

