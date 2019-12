Una Lazio stellare! E i Fab Four sono costati meno di 50 milioni...

La Lazio di Simone Inzaghi c'è. Sabato ha incantato tutti con una prestazione maiuscola che non ha lasciato scampo nemmeno alla Juventus. Una prova maiuscola quella di Lulic e compagni che hanno mostrato al mondo intero tutte le loro qualità. Un processo lungo e una squadra che gioca a memoria da anni e che continua a divertirsi e a far divertire. Un giocattolo costruito pezzo dopo pezzo dalla società sempre con un occhio al bilancio e al portafoglio con colpi mirati e intelligenti. Poca forma e molta sostanza, ma soprattutto qualità quella che regalano Immobile, Correa, Milinkovic Savic e Luis Alberto. La forza della Lazio sta proprio nel riuscire a far coesistere i quattro tenori della squadra. I Fab Four biancocelesti hanno fatto fare il salto di qualità e lo hanno fatto senza spendere cifre folli. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, i capitolini hanno pagato i cartellini dei quattro appena 47 milioni di euro.

LE CIFRE - Cifre assolutamente irrisorie se si pensa a quanto hanno speso negli ultimi anni il Milan, spesso non raggiungendo nemmeno la zona europea, la Roma, l'Inter o il Napoli. Lasciando da parte la Juventus che si è potuta permettere un investimento come Cristiano Ronaldo. Tornando dalle parti di Formello Ciro Immobile, leader della classifica marcatori e della Scarpa d'Oro, è costato 10 milioni. Poco di più sono costati Joaquin Correa (15) e Sergej Milinkovic Savic (18). Per il serbo va fatto un discorso a parte perché la Lazio lo ha preso dal Genk per 9 milioni più il 50% della futura rivendita. Tre anni fa il club ha ridiscusso la clausola con il club belga, girando altri 9 milioni adesso potrebbe incassare l'intera cifra di una sua futura (al momento difficile e lontana) cessione. Il più economico di tutti, ma che al momento sta letteralmente facendo la differenza, è stato Luis Alberto. L'andaluso è costato appena 4 milioni nell'estate del 2016. Un affare vero proprio e un'intuizione geniale di Igli Tare. Inzaghi si coccola la sua squadra e i suoi campioni, pagati poco ma che valgono e rendono tantissimo.

SCARPA D'ORO, ECCO LA POSIZIONE DI IMMOBILE

LUIS ALBERTO DA RECORD IN SERIE A

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE

Articolo pubblicato il giorno 9/12/19 alle ore 9:15