Scarpa d'Oro 2019/20, Immobile vola: ecco la sua posizione

CLASSIFICA SCARPA D'ORO - Ciro Immobile si è fermato. Dopo una serie di gol incredibili, il bomber biancoceleste è rimasto a secco contro la Juventus. Merito di Szczesny che ha respinto il suo calcio di rigore non permettendo all'attaccante di finire sul tabellino dei marcatori. Tuttavia, però, il bomber di Torre Annunziata può consolarsi perché ha mantenuto la vetta della classifica marcatori e della Scarpa d'Oro. Dopo averla sognata e sfiorata due anni fa, il numero 17 ha la possibilità di portarla a casa in questa finora magica annata. Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. Lewandowski, infatti, è rimasto a secco nella sconfitta del Bayern Monaco con il Borussia Monchengladbach. Il polacco è stato raggiunto al secondo posto da Vardy del Leicester che ha firmato una doppietta contro i'Aston Villa. Entra in top ten anche Lionel Messi. L'argentino, fresco vincitore del Pallone d'Oro, ha vinto le ultime tre edizioni della Scarpa d'Oro e sogna di fare il poker. Immobile e gli altri, però, non gli renderanno la vita facile. Ecco la top ten della Scarpa d'Oro:

1 - Immobile (Lazio) - 34 punti

2- Lewandowski (Bayern Monaco) - 32 punti

2- Vardy (Leicester) - 32 punti

4- Sorga (Flora Tallinn) - 31 punti

5- Werner (Lipsia) - 30 punti

6- Shkurin (Energetik-BGU Minsk) - 28.5 punti

7- Wilczek (Bronby) - 25.5 punti

8- Messi (Barcellona) - 24 punti

8- Haaland (Salisburgo) - 24 punti

8- Weissman (Wolfsberger) - 24 punti

11- Buya Turay (Allsvenskan) - 22.5 punti

11- Nsame (Young Boys) - 22.5 punti



SERIE A, CLASSIFICA MARCATORI

SERIE A, CLASSIFICA ASSIST

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE