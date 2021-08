Vaccino Covid, in programma una giornata per i laziali: Reina testimonial dello spot - VIDEO

Prosegue in tutta Italia la campagna vaccinale per sconfiggere il Covid-19. Il mondo dello sport si è unito con iniziative volte a incentivare le persone a immunizzarsi. E dopo quanto organizzato in occasione degli Europei, Roma e Lazio hanno deciso, in collaborazione con la Regione, di programmare delle giornate dedicate ai vaccini dei propri tifosi. Per quanto riguarda i biancocelesti, la data da segnare sul calendario è quella di giovedì 13 agosto. "La Lazio e i suoi giocatori hanno bisogno del tifo e del sostegno che solo tu sai dare" - si legge sui canali ufficiali della Regione -. "In collaborazione con la Regione Lazio e il Policlinico Tor Vergata è stata programmata una giornata dedicata agli over 12". Pepe Reina è stato testimonial dello spot: "Abbiamo bisogno di te e del tuo sostegno. Vaccinati e torna con noi allo stadio, questa partita la vinciamo insieme".

