Valente (M5S): "Riapertura degli stadi? Si potrebbe sperimentare in serie inferiori"

Dopo la ripresa del campionato, il governo sta lavorando ad un altro punto fondamentale per il mondo del calcio: il ritorno del pubblico negli stadi. Attualmente non è stata ancora stabilito quando accadrà ciò, ma si sta cercando di ovviare al problema in estrema sicurezza.

Il responsabile allo sport del Movimento 5 Stelle, Simone Valente, durante l'intervista rilasciata a La Repubblica ha detto: "Ora dobbiamo pensare a una riapertura degli stadi, mantenendo sempre il distanziamento sociale. E’ più che mai necessario. Anche con capienza ridotta o molto ridotta, e grande attenzione ai flussi di entrata e di uscita. Molti club hanno già avanzato proposte: si potrebbe già sperimentare in stadi più piccoli, con capienze più piccole, magari in serie inferiori".

RIFORMA DELLO SPORT - "Sport e Salute doveva essere il centro, il cuore dello sport di base. Questa è una legge delega: il parlamento si è già espresso chiaramente, ora va attuata. Domani al ministro proporrò delle modifiche al testo da portare in approvazione. Nella bozza che ci è stata inviata invece, Sport e Salute viene molto svuotata delle sue competenze, in favore da una parte del dipartimento sport del governo, dall’altra del Coni. Rimodulazione dei fondi? Nella bozza infatti si prevede che il governo, peraltro con uno strumento discutibile come un proprio decreto ministeriale, possa rimodulare ogni volta i fondi destinati allo sport italiano. Qui si rischia di essere in balia del governo o dipartimento di turno che rimodula a proprio piacere i fondi".

Donati: "Inzaghi è un bravo allenatore, ma la rosa non è all'altezza della Juventus"

Lecce, Rossettini: "Non ho avuto il Covid ma un'infezione dovuta alla puntura di una zanzara tropicale"

TORNA ALLA HOMEPAGE