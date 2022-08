Valladolid - Lazio, Cancellieri a colloquio con Tare prima del fischio d'inizio

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

A meno di un'ora dal fischio d'inizio dell'amichevole tra Real Valladolid e Lazio, in campo ci sono solamente i portieri di entrambe le squadre che sono impegnati col riscaldamento. Gli altri sono ancora negli spogliatoi, ad eccezione di Matteo Cancellieri e il ds Tare. I due hanno parlato per circa venti minuti al centro del campo, per poi raggiungere la squadra all'interno. Il ds ha profonda stima del classe 2002, come confermato anche nella conferenza stampa di presentazione di qualche giorno fa.

TORNA ALLA HOMEPAGE