Var, incontro tra arbitri, allenatori e capitani: i dettagli

Non sono mancate, in queste dodici giornate di campionato, polemiche sul Var e sul suo utilizzo. Proprio per questo motivo, e per modificare il clima che si avverte attorno ai direttori di gara, è stato anticipato l'incontro tra arbitri, allenatori e capitani delle squadre che militano in Serie A. L'evento, che ha l'obiettivo di far chiarezza sull'utilizzo della nuova tecnologia e, finalmente, dissipare i dubbi comparsi nelle ultime settimane, è in programma il prossimo 19 novembre alle ore 12 a Roma presso l'Hotel Parco dei Principi. Nel colloquio sarà favorita la conoscenza del regolamento internazionale e del protocollo Var attualmente in vigore, anche tramite l'analisi dettagliata, da parte del designatore, di alcuni episodi verificatisi in quest'avvio di stagione.

Lazio, Luis Alberto inarrestabile: il ‘Mago ‘ tra i migliori dribblatori della Serie A

Lazio, il trio d’attacco giganteggia in Europa: Real e Barcellona inseguono

TORNA ALLA HOMEPAGE