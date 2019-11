Lazio, il trio d’attacco giganteggia in Europa: Real e Barcellona inseguono

Sky Sport, sul proprio sito ufficiale, ha messo a punto una graduatoria che prende in considerazione i terzetti con più gol nei principali campionati d’Europa. Alla pausa della stagione, utilizzando i dati Trasfermarkt, sono stati analizzati i numeri dei tenori d’attacco delle varie squadre europee. La Lazio primeggia: nessuno, infatti, ha segnato più reti di Immobile, Correa e Milinkovic-Savic nelle Top 5 nazioni del ranking. Le marcature totali dei tre biancocelesti sono 22, ma solo 14 sono quelle del bomber capitolino. Ai suoi centri, si aggiungono i sei del ‘Tucu’ e i due del ‘Sergente’. Neanche il Bayern Monaco, in seconda posizione, è riuscito a raggiungere la prima squadra della Capitale, fermandosi a 21 gol. Medaglia di bronzo per il Manchester City. Chelsea, Villarreal e, addirittura, Barcellona, non insinuano la Lazio, che guarda le sue avversarie dall’alto della vetta. Fanalino di cosa, infine, il Real Madrid, fermo a 13 gol.

SERIE A - Le altre compagini della Serie A in classifica sono l’Atalanta che, grazie alle reti di Muriel, Zapata e Gomez/Ilicic, occupa il quinto posto; e l’Inter, a quota 17 gol totali in decima posizione. La Juventus, leader indiscussa del massimo campionato italiane, è sorprendentemente fuori dalle prime venti posizioni: il terzetto più prolifico in stagione per Sarri è quello composto da Ronaldo, Dybala e Pjanic, autori di appena undici marcature.

