Serie A: Lazio tra le squadre più 'vecchie', Milan la più giovane

Se c’è una qualità diffusa nella rosa della Lazio è sicuramente l’esperienza. La squadra di Simone Inzaghi si è resa protagonista di un ottimo avvio di stagione, macchiato dalla quasi eliminazione in Europa League ma esaltato dall’attuale terzo posto in campionato e da un gioco spettacolare. Risultati raggiunti grazie a evidenti capacità tecniche, tattiche e fisiche e da una spiccata lettura dei momenti delle gare. Probabile che quest’ultima sia legata a un dato: la Lazio è la sesta squadra più “vecchia” della Serie A. Come pubblicato da Transfermarkt il Milan è la compagine più giovane del campionato, con un’età media di 23,9 anni. Seguono la Fiorentina (25,0), l’Hellas Verona (25,1), il Brescia (25,3) e l’Udinese (25,5). All’ottavo posto la Roma (26,5) al decimo l’Inter (26,8) davanti al Napoli (26,9). Come detto, quindicesima la Lazio (27,9). L’ultima? Ebbene sì, la Juventus, che con 28,9 anni di media evidenzia quanto possa fare la differenza l’esperienza ai massimi livelli.