Lazio, Luis Alberto inarrestabile: il ‘Mago ‘ tra i migliori dribblatori della Serie A

Le prime dodici giornate della Serie A sono state davvero positive per Luis Alberto che, a suon di giocate di qualità, si è guadagnato tanti primi posti in svariate classifiche. A queste se ne aggiunge un’altra, riportata sulla pagina Instagram kickest, e relativa ai migliori dribblatori del massimo campionato italiano. Lo spagnolo occupa l’ultimo gradino del podio della speciale graduatoria, preceduto da Bogà del Sassuolo e Castrovilli della Fiorentina. Il ‘Mago’ condivide il proprio posto con Falco del Lecce, mentre a qualche lunghezza di distanza, più in basso, c’è Kulusevski. Ad ogni dribbling compiuto corrisponde mezzo punto, ed il centrocampista della Lazio è a quota 29.

Serie A: Lazio tra le squadre più 'vecchie', Milan la più giovane

Lazio, Strakosha: "Io pararigori? Spero di diventarlo. Sulla Champions..."

TORNA ALLA HOMEPAGE