Verona, Juric: "Se abbiamo sottovalutato il Milan? Mi viene voglia di insultarti..."

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato della sconfitta subita contro il Milan. Le sue parole in conferenza stampa: "Sottovalutato la partita? Quando mi fai una domanda così mi viene voglia di insultarti, è una mancanza di rispetto. Il Milan, in grande difficoltà, ha dimostrato di esserci superiore. E se guardo tutto il campionato dico tanta roba: non mi viene da parlare di sottovalutazione, è come accusare i miei giocatori di aver pensato di essere superiori".