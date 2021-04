Verona - Lazio, Acerbi e un successo "all'ultimo respiro": "Che vittoria!" - FOTO

Francesco Acerbi si è preso qualche ora prima del consueto messaggio social post-partita, ma alla fine anche lui ha voluto condividere con i propri followers la soddisfazione per il successo contro il Verona. Il difensore della Lazio ha pubblicato una foto in compagnia di Milinkovic, l'uomo decisivo per i tre punti, e ha aggiunto: "All'ultimo respiro! Vittoria sofferta, ma che vittoria".

