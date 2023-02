Verona - Lazio, la risposta dei tifosi biancocelesti: il dato sui biglietti venduti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Poco meno di 24 ore e la Lazio scenderà in campo al Bentegodi nella gara in programma lunedì 6 febbraio alle 18:30 contro il Verona. La squadra di Sarri arriva alla gara dopo il successo sul Milan e il pareggio contro la Fiorentina oltre al ko in Coppa Italia contro la Juventus.

A Verona però i biancocelesti non saranno soli, anzi, avranno il supporto di tantissimi tifosi biancocelesti: sono infatti già 1.461i tagliandi venduti per il settore ospiti che quindi è quasi sold out.