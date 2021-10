Verona - Lazio, pioggia di gol e biancocelesti favoriti: le quote del match

Archiviata, almeno per il momento, l'Europa League, la Lazio è pronta a rituffarsi in campionato dove è attesa dal Verona al Bentegodi. E se la squadra di Sarri è reduce dal tris rifilato all'Inter e con il quale ha spazzato via le scorie post-Bologna, l'Hellas è alla ricerca di punti dopo la battuta d'arresto della scorsa settimana contro il Milan. 13esima in classifica, la squadra di Tudor ha conquistato fin qui solamente otto punti, riuscendo a vincere in due occasioni: contro Roma e Spezia. Quattro sconfitte e due pareggi chiudono la serie di risultati inanellati dai gialloblù nelle prime otto di campionato.

I PRECEDENTI - Verona e Lazio si sono già affrontate per ben 65 volte, comprese le cinque di Coppa Italia e le 10 in Serie B. Il bilancio complessivo pende a favore dei biancocelesti: nei precedenti totali sono infatti arrivate 19 vittorie per gli scaligeri, venti pareggi e 26 successi capitolini. In particolare, il "Bentegodi" sembra essere tutt'altro che un fortino per l'Hellas quando davanti c'è la Lazio. È infatti dalla stagione 14/15 che i gialloblù non raccolgono punti contro i biancocelesti in casa (l'ultima vittoria risale addirittura al 2013). Paradossalmente, il bilancio lontano dal proprio stadio è favorevole al Verona che, anche nel corso della passata stagione, ha esultato per la vittoria sulla Lazio all'Olimpico. Era il 12 dicembre 2020 e la squadra, ancora guidata da Juric, riuscì a imporsi sugli avversari per 1 a 2 grazie all'autogol di Lazzari e alla rete di Tameze.

LE QUOTE - I bookmakers si aspettano al Bentegodi un match ricco di gol tra due squadre che ne hanno siglati e subiti numerosi dall'inizio del campionato. 17 quelli fatti e incassati dal Verona, una media di 2,25 a gara. Situazione simile in casa Lazio: il reparto offensivo ha immediatamente trovato un equilibrio, andando in rete per ben 18 volte, mentre la retroguardia deve ancora far propri i dettami di gioco dell'allenatore. Sono 13, fino a questo momento, le marcature subite. Si tratta del dato più alto se si considerano le prime sette in classifica. Particolarmente basse, dunque, sia le quote del "gol" che quelle del "over 2,5": il valore di entrambi oscilla intorno all'1.60.

LAZIO FAVORITA, MA... - Il match, valido per la nona giornata di Serie A, è complicato da decifrare. I bookie non hanno dubbi sulla favorita, ma la forbice tra l'1 e il 2 non è particolarmente ampia. La vittoria esterna della Lazio vale per tutti 2.20, contrariamente al pareggio in cui si evidenzia qualche differenza in più tra i vari portali di scommesse: si va dal 3.35 di PokerStars al 3.60 di UniBet. Abbastanza uniformi, infine, le quote dell'1. Se si esclude il 2, la vittoria del Verona resta la più probabile: anche in questo caso si oscilla dal 2.95 di PokerStars a 3.20 di UniBet.

