Verona, Setti: "Kumbulla? Come testa è da primi dieci club al mondo!"

Marash Kumbulla è al centro del mercato ormai da diversi mesi. Sul classe 2000 gioiello del Verona è piombata per prima la Lazio seguita dall'Inter, nessuna però è ancora riuscita a concludere l'operazione anche se i biancocelesti sono tornati all'attacco da qualche giorno. Il patron degli scaligeri, Maurizio Setti, ne ha parlato in un'intervista rilasciata a QS: "Dove va Kumbulla? Abbiamo tante offerte: tutte di club di prima fascia. Noi su Kumbulla abbiamo sempre creduto, rifiutando offerte veramente importanti quando era in Primavera: come testa quel ragazzo è da primi dieci club al mondo”.

Lazio, a te Muriqi: combattente sul campo segnato da un'infanzia in guerra

DIRETTA - Calciomercato Lazio, Fares e Muriqi pronti a sbarcare a Roma. Prossimo colpo in difesa?

Torna alla home page